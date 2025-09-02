Quali partite del Napoli in Champions League saranno esclusiva su Amazon Prime? L’elenco

Dopo il sorteggio della fase a gironi della nuova UEFA Champions League, Prime Video ha annunciato il calendario delle partite che trasmetterà in esclusiva. Tra queste, ci sarà anche una gara del Napoli.

Quali partite del Napoli andranno su Amazon, l’elenco

La squadra azzurra sarà protagonista mercoledì 10 dicembre, quando affronterà in trasferta il Benfica, una delle formazioni più titolate del calcio portoghese. La diretta sarà in esclusiva su Prime Video, con collegamento dalle ore 19:30 e calcio d’inizio alle 21:00.

Una sfida affascinante, che potrebbe risultare decisiva per il percorso europeo degli uomini di Conte. Il Napoli cercherà un risultato positivo in uno degli stadi più caldi del continente, contro un avversario di grande tradizione.

Come sempre, la partita sarà visibile solo agli abbonati Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Il servizio includerà anche pre-partita, interviste, analisi e highlights. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini al commento tecnico. Da bordocampo e in studio, un team ricco di volti noti: tra gli altri, Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo, Gianfranco Zola, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.

Prime Video sceglierà una sola partita a giornata per ogni turno di Champions: per l’ottava, la scelta verrà effettuata in base all’andamento delle squadre italiane nella classifica della League Phase.