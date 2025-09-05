Relax anche per Conte: foto e selfie in centro. Ecco dove è stato visto ieri a cena

Nella serata di ieri, Conte si è recato al suggestivo Borgo Marinari, ai piedi del Maschio Angioino, per una cena in riva al mare. La scelta è ricaduta sul celebre ristorante Transatlantico, noto per la sua cucina di pesce e la vista mozzafiato sul Golfo.

Conte a cena in centro a Napoli, folla in visibilio per lui

Una serata all’insegna del relax e delle prelibatezze culinarie, vissuta in compagnia della sua famiglia, lontano dai riflettori del calcio ma sempre circondato dall’affetto dei tifosi e dei cittadini.

Sui canali social ufficiali del ristorante, è comparso un post dedicato al mister:

“È venuto a trovarci il grande mister @antonioconte, campione in carica e vincitore dello scudetto con il nostro amato @officialsscnapoli”.

Un messaggio che trasmette il calore e l’entusiasmo con cui Napoli ha accolto Conte, pronto a lasciare il segno anche fuori dal campo, vivendo la città con passione, rispetto e partecipazione.