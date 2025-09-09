Frattesi stava per diventare un calciatore del Napoli, ma Inzaghi fece saltare tutto. Il motivo

Davide Frattesi era stato cercato dal Napoli a gennaio ma la risposta dell'Inter ha lasciato tutti di stucco

Nelle ultime settimane è emerso un retroscena di radiomercato che riguarda da vicino Davide Frattesi e il Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, durante la scorsa estate il centrocampista classe 1999 avrebbe potuto lasciare l’Inter per approdare in azzurro.

All’origine dell’ipotesi ci sarebbe stata una precisa idea di Simone Inzaghi: l’allora tecnico nerazzurro, oggi alla guida dell’Al Hilal in Arabia Saudita, avrebbe voluto sacrificare Frattesi per arrivare a Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli stimato dal mister piacentino.

La storia, però, ha preso tutt’altra direzione. L’Inter ha scelto di trattenere il suo gioiello, ritenuto un patrimonio tecnico e realizzativo di grande valore, difficilmente sostituibile nel panorama italiano. Frattesi è così rimasto a disposizione di Simone Inzaghi fino alla sua partenza, e oggi continua a rappresentare una pedina importante nello scacchiere nerazzurro.

Non solo Napoli: sulle tracce del centrocampista si era mosso anche il Newcastle, disposto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per convincere l’Inter alla cessione. Marotta e Ausilio, però, hanno respinto le avances sia dall’Italia che dall’estero, blindando Frattesi e confermandone la centralità nel progetto.