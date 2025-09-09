ULTIM’ORA/ Crack Osimhen: per il nigeriano stop lunghissimo. Cosa è successo

Victor Osimhen è dramma, secondo infortunio negli ultimi due mesi e 2025 finito per il nigeriano al Galatasaray

Brutte notizie per il Galatasaray e per la Nigeria: Victor Osimhen si è infortunato alla caviglia durante la gara disputata con la sua nazionale contro il Rwanda. L’attaccante ex Napoli, oggi punto di riferimento del club turco, sarà costretto a fermarsi e resterà fuori per diverse partite ufficiali.

Osimhen si ferma per infortunio, le ultime

Lo stop arriva in un momento delicato della stagione: Osimhen non potrà infatti essere a disposizione per le prime sfide di Champions League del Galatasaray, che dovrà quindi fare a meno del suo bomber nelle notti europee.

Il club turco, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto chiarezza sulle condizioni del giocatore:

«Durante gli esami eseguiti oggi presso l’ospedale da noi sponsorizzato per il nostro giocatore della squadra di calcio A Victor Osimhen, è stata riscontrata una distorsione moderata (stiramento e sanguinamento) ai legamenti della caviglia e sono state avviate le cure necessarie affinché il nostro giocatore possa tornare in campo il prima possibile».

Il recupero sarà monitorato giorno dopo giorno dallo staff medico, ma è certo che il Galatasaray dovrà rinunciare al suo attaccante per un periodo non breve. Una tegola pesante, in vista dei prossimi impegni decisivi in campionato e in Europa.