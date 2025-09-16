Vesuvio Live

Allarme Beukema, il difensore in dubbio contro il Manchester City: il motivo

Set 16, 2025 - Michele Massa

Preoccupazione in casa Napoli in vista dell’esordio nella fase a gironi di Champions League. Come riportato oggi da la Repubblica, Sam Beukema è alle prese con un attacco influenzale e resta in dubbio per la sfida di giovedì sera all’Etihad Stadium contro il Manchester City.

Dal dubbio alle alternative, le ultime su Beukema prima del City

Il difensore olandese, protagonista con un gol all’esordio in campionato contro la Fiorentina, era stato indicato come naturale sostituto di Amir Rrahmani, fermato da un infortunio. Tuttavia le sue condizioni non sono ottimali e lo staff medico del Napoli valuterà fino all’ultimo la possibilità di impiegarlo.

Le opzioni per Antonio Conte non sono molte: oltre a Rrahmani, resteranno fuori dalla lista UEFA anche Marianucci e Mazzocchi. Al momento, come centrali di ruolo pienamente disponibili, figurano soltanto Juan Jesus e l’adattato Mathías Olivera, oltre ai due titolari visti al “Franchi”.

C’è comunque ancora qualche giorno per sperare nel recupero: Beukema avrà a disposizione 48 ore per smaltire l’influenza e cercare di conservare il suo posto accanto a Buongiorno per l’attesissimo debutto europeo contro i campioni in carica.

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".