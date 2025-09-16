Conte contro Guardiola: i precedenti sono curiosi. L’inaspettata statistica
Set 16, 2025 - Michele Massa
Quando Antonio Conte e Pep Guardiola si ritrovano uno di fronte all’altro, il copione non è mai banale. Dal primo incrocio in Premier League nel 2016 a oggi, i loro duelli raccontano di tattica, personalità e risultati spesso sorprendenti.
I precedenti tra Conte e Guardiola
2016/2017 – Chelsea campione, doppio colpo su Pep
La prima volta fu uno shock per il calcio inglese. Al debutto in Inghilterra, Conte piegò il City di Guardiola due volte su due:
- City–Chelsea 1-3: vittoria in rimonta, manifesto della sua mentalità.
- Chelsea–City 2-1: bis a Stamford Bridge.
Quella stagione i Blues volarono verso il titolo di Premier, lasciando a Pep la lezione più dura della sua carriera britannica.
2017/2018 – La rivincita di Guardiola
L’anno dopo i rapporti di forza si ribaltarono. Il City dominò il campionato e vinse entrambe le sfide:
- Chelsea–City 0-1 (deciso da un gran gol di De Bruyne).
- City–Chelsea 1-0, segnale di una superiorità ormai evidente.
Conte si consolò sollevando la FA Cup, ma in Premier fu l’allievo spagnolo a dare la lezione.
2021/2022 – Colpo di scena a Manchester
Ritrovatasi in panchina con il Tottenham, Conte tornò a sorprendere Pep:
- City–Tottenham 2-3, partita spettacolare e vittoria di carattere con un piano gara perfetto.
2022/2023 – Equilibrio e rimonte
L’ultimo capitolo ha visto un successo per parte:
- City–Tottenham 4-2: Guardiola rimonta da 0-2 all’Etihad.
- Tottenham–City 1-0: risposta immediata di Conte a Londra, con la consueta organizzazione difensiva.
I conti totali, c’è equilibrio massimo
In totale: Conte 4 vittorie, Guardiola 4 vittorie. Un perfetto equilibrio che fotografa una rivalità tattica tra le più affascinanti d’Europa.
Giovedì, all’Etihad Stadium, il duello si rinnova: Conte guida il Napoli, Guardiola il suo City campione d’Europa. Dopo sette anni di sfide, resta una certezza: quando questi due allenatori si affrontano, lo spettacolo è garantito.