De Bruyne a Casalnuovo, c’è una scelta importante da fare sul futuro del figlio Mason

Piccoli talenti crescono. Mentre papà Kevin De Bruyne illumina il centrocampo del Napoli, il primogenito Mason, classe 2016, è pronto a iniziare la propria avventura nel mondo del calcio proprio all’ombra del Vesuvio.

De Bruyne alla ricerca della migliore scuola calcio per il piccolo Mason

Da quando il fuoriclasse belga si è trasferito in città, la famiglia De Bruyne ha cominciato a cercare la scuola calcio ideale per far muovere i primi passi al piccolo Mason. Nelle ultime settimane Kevin ha effettuato un vero e proprio tour delle principali realtà del territorio, valutando strutture e programmi.

Lunedì pomeriggio padre e figlio sono stati avvistati sui campi della Real Casarea, società con sede a Casalnuovo e da poco presente anche a Ercolano. Una visita perlustrativa, con tanto di sopralluogo alle strutture e scambio di impressioni con i responsabili, che ha naturalmente attirato curiosità e applausi tra giovani calciatori e famiglie presenti.

Al momento, però, non c’è ancora alcuna ufficialità sul tesseramento di Mason. La stessa scuola calcio, pur onorata della presenza del campione azzurro, non conferma accordi di alcun tipo. Resta comunque l’entusiasmo per un possibile futuro in maglia partenopea – questa volta nelle categorie giovanili – per il figlio di uno dei giocatori più ammirati del calcio europeo.

Se il buongiorno si vede dal mattino, chissà che il cognome De Bruyne non torni presto a far parlare di sé anche sui campetti della provincia napoletana.