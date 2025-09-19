L’arbitro di City-Napoli bocciato da tutti: “Sul rosso c’è un fallo di Haaland”

Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola post-gara riguardante la partita disputata all’Etihad: la direzione di Felix Zwayer ha sollevato numerose perplessità. La prestazione dell’arbitro tedesco viene definita come una serata negativa, in cui il fischietto non è riuscito a mantenere il controllo dell’incontro.

Bocciatura totale per Zwayer

“Tendenzialmente, ha diretto senza essere centrato sulla partita”, è la critica che emerge chiaramente, evidenziando come Zwayer non abbia saputo essere pienamente incisivo e attento durante i momenti decisivi del match. La decisione più discussa è quella riguardante il mancato rosso a Di Lorenzo, un errore che ha segnato la sua prestazione. Tuttavia, come sottolineato nella moviola, il vero problema non è solo l’errore dell’arbitro, ma anche il comportamento del VAR: “Peccato, l’occasione è stata rovinata anche dalla tecnologia”, con l’analisi dell’APP che ha minato ulteriormente le certezze di una direzione di gara che già non brillava.

“Ha fischiato pochissimo”, continua l’articolo, mettendo in luce come Zwayer non sia stato pronto a fermare il gioco quando necessario, mentre le sue scelte sul disciplinare non sono risultate sempre coerenti. La domanda più pungente, però, riguarda la possibilità di vederlo come arbitro per la finale di Budapest: “Lo vorrebbero come arbitro della finale di Budapest? Ma per favore…”.

L’errore principale che ha fatto infuriare tifosi e esperti riguarda l’episodio di Di Lorenzo. Un fallo che sembrava meritare il rosso, ma che non è stato sanzionato. Tuttavia, la moviola del Corriere dello Sport non si limita a questo. Infatti, se l’OFR (On-field review) fosse stato attivato, sarebbe stato necessario una revisione completa dell’azione. Infatti, il rilancio di Donnarumma è il punto cruciale: Haaland colpisce con il braccio destro Beukema, che cade a terra, lasciando così campo libero al norvegese. Perché non rivedere l’intero episodio? Un’altra occasione persa per correggere un errore evidente.