Nell’intervista post-partita a DAZN, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato apertamente della situazione della squadra, concentrandosi in particolare sul mercato e sulle sfide che il club dovrà affrontare in questa stagione, soprattutto in Champions League. “Prima sentivo parlare del discorso rosa e del mercato importante: io sto ribadendo che noi abbiamo fatto un mercato perché abbiamo dovuto riempire una rosa che prima non esisteva,” ha dichiarato il mister.

Le parole di Conte in conferenza stampa

Secondo Conte, il mercato del Napoli è stato una necessità per rinforzare una squadra che, rispetto ad altre già strutturate, ha bisogno di tempo per raggiungere un livello di esperienza competitivo. “Che sia un mercato importante o meno è da valutare,” ha continuato, sottolineando che molti dei nuovi acquisti sono calciatori provenienti da realtà diverse e avranno bisogno di adattarsi. “Servirà pazienza. Questo sarà per noi l’anno più complicato in assoluto, perché a differenza delle altre squadre che hanno già vissuto la Champions e avevano la rosa per alternare, noi ci troviamo con tanti calciatori che devono fare esperienza.”

Conte ha ribadito che sarà fondamentale avere comprensione e attesa da parte della società e dei tifosi, poiché non sarà possibile giocare sempre con gli stessi undici titolari. “Ci stiamo prendendo dei rischi in corso d’opera,” ha ammesso, spiegando come le difficoltà saranno inevitabili, soprattutto con il peso dello Scudetto sulla maglia che aumenta le aspettative.

Il tecnico ha poi parlato di alcuni singoli, come Lucca, sottolineando che, nonostante il suo impegno, anche lui ha bisogno di tempo per abituarsi al nuovo livello di gioco. “Sono contento perché il ragazzo sta lavorando tanto, ma viene da un’altra realtà. Ha bisogno di abituarsi e sentire il livello,” ha affermato, ribadendo che l’allenamento con calciatori di alto livello sarà cruciale per la sua crescita. “Lucca ha voglia di lavorare e imparare, starà a me e allo staff cercare di implementare la sua conoscenza calcistica.”

Conte ha anche fatto un parallelo con gli altri acquisti, come Hojlund, spiegando che, nonostante l’entusiasmo, molti dei nuovi arrivati non sono ancora pronti per fare la differenza immediata in Champions. “Quando poi sento dire ‘mercato importante’, io dico importante a livello numerico,” ha spiegato. “Se fai la media su nove acquisti, anche se spendi 150 milioni, sono 15-20 milioni a calciatore. I calciatori importanti hanno un costo diverso, da 50-60-70 milioni.”

In sintesi, Conte ha voluto chiarire che il Napoli sta affrontando una fase di transizione e crescita, e nonostante i rischi presi, il club dovrà fare leva sulla pazienza per costruire una squadra pronta per il futuro.