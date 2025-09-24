Vesuvio Live

Edo De Laurentiis si sfoga sui social: “Vi dico di chi è la colpa sull’infortunio di Buongiorno”

Set 24, 2025 - Michele Massa

Ha fatto rapidamente il giro del web la Instagram story del vice-presidente Edo De Laurentiis, che non ha risparmiato parole pesanti dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, la cui entità è ancora da definire.

Le durissime parole di Edo De Laurentiis sull’infortunio di Buongiorno

Nel messaggio pubblicato sui social, De Laurentiis ha espresso tutta la sua frustrazione, puntando il dito contro l’organizzazione:

“La vergogna di chi non ha la dignità di far lavorare professionisti, preparatori atletici… senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo. L’infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare la Lega e stats sport. Grazie”, si legge nella story.

Parole che hanno immediatamente scatenato reazioni e commenti, alimentando il dibattito sul ruolo dei dati e delle tecnologie nella prevenzione degli infortuni e sul rapporto tra club e Lega.

