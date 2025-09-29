Un momento di profondo dolore per Romelu Lukaku e la sua famiglia. Nelle scorse ore è venuto a mancare Roger, padre del centravanti del Napoli e del fratello Jordan.

Le parole di Romelu Lukaku dopo la scomparsa del padre

Il giocatore belga ha voluto condividere il suo dolore con i tifosi attraverso un post sui social, accompagnato da una foto che ritrae lui e il padre quando era ancora bambino. Nel messaggio, Lukaku ha scritto:

“Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà mai più la stessa. Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie per tutto.”

Il messaggio di Lukaku riflette il legame profondo con il padre, che è stato per lui una guida fondamentale sia nella vita personale che in quella professionale. In questo momento di grande tristezza, il centravanti azzurro riceve l’affetto dei tifosi e della comunità calcistica internazionale.