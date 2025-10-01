Vesuvio Live

Altro che multa per De Bruyne: cosa hanno deciso i compagni sul caso tra Conte e il belga

Ott 01, 2025 - Michele Massa

L’edizione odierna de Il Mattino fa chiarezza sul piccolo caso che ha coinvolto Kevin De Bruyne dopo il malumore mostrato al momento della sostituzione nella partita contro il Milan. Secondo quanto riportato, né il club né lo spogliatoio hanno ritenuto necessario applicare la sanzione economica prevista dal regolamento interno per comportamenti simili, come smorfie di disappunto o parole fuori luogo durante i cambi.

Il Napoli sceglie la pace, ecco come si farà perdonare De Bruyne

La decisione di non multare il belga riflette una scelta di comprensione, sostenuta dall’allenatore Antonio Conte e condivisa dall’intero gruppo squadra. Pur senza scuse ufficiali immediate, De Bruyne intende comunque fare un gesto di distensione: inviterà i compagni di squadra a cena, mostrando così unità e responsabilità.

L’iniziativa non sarà immediata, vista la complessità del calendario che rende complicata l’organizzazione, ma resta un segnale chiaro di volontà di ricucire eventuali tensioni nello spogliatoio e consolidare il clima positivo del gruppo.

Tag
SSC Napoli
Categorie

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".