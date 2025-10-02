Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

ULTIM’ORA/ Chi sarà l’arbitro di Napoli-Genoa: la sestina completa

Ott 02, 2025 - Michele Massa

L'arbitro e la sestina completa di Napoli-Cagliari

La partita tra Napoli e Genoa, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna. La gara segnerà l’ultima sfida prima della nuova sosta per le nazionali, e si preannuncia cruciale per entrambe le squadre.

La sestina completa prevista per Napoli-Genoa

Al fianco di La Penna, ci sarà la consueta equipe arbitrale che comporrà la sestina: gli assistenti saranno Passeri e Trinchieri, mentre il quarto uomo sarà Galipò. Per quanto riguarda il VAR, sarà il Pezzuto a monitorare la tecnologia, con Sozza nel ruolo di AVAR (assistente VAR).

Ecco la sestina completa per la partita Napoli-Genoa:

  • Arbitro: Federico La Penna
  • Assistenti: Passeri – Trinchieri
  • IV (Quarto Uomo): Galipò
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Sozza

Gli occhi sono puntati sulla precisione degli arbitri, con l’attesa che questa sfida possa essere gestita con la massima correttezza e senza controversie.

Tag
SSC Napoli
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".