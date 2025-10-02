ULTIM’ORA/ Chi sarà l’arbitro di Napoli-Genoa: la sestina completa
Ott 02, 2025 - Michele Massa
La partita tra Napoli e Genoa, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna. La gara segnerà l’ultima sfida prima della nuova sosta per le nazionali, e si preannuncia cruciale per entrambe le squadre.
La sestina completa prevista per Napoli-Genoa
Al fianco di La Penna, ci sarà la consueta equipe arbitrale che comporrà la sestina: gli assistenti saranno Passeri e Trinchieri, mentre il quarto uomo sarà Galipò. Per quanto riguarda il VAR, sarà il Pezzuto a monitorare la tecnologia, con Sozza nel ruolo di AVAR (assistente VAR).
Ecco la sestina completa per la partita Napoli-Genoa:
- Arbitro: Federico La Penna
- Assistenti: Passeri – Trinchieri
- IV (Quarto Uomo): Galipò
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Sozza
Gli occhi sono puntati sulla precisione degli arbitri, con l’attesa che questa sfida possa essere gestita con la massima correttezza e senza controversie.