ULTIM’ORA/ Chi sarà l’arbitro di Napoli-Genoa: la sestina completa

La partita tra Napoli e Genoa, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna. La gara segnerà l’ultima sfida prima della nuova sosta per le nazionali, e si preannuncia cruciale per entrambe le squadre.

La sestina completa prevista per Napoli-Genoa

Al fianco di La Penna, ci sarà la consueta equipe arbitrale che comporrà la sestina: gli assistenti saranno Passeri e Trinchieri, mentre il quarto uomo sarà Galipò. Per quanto riguarda il VAR, sarà il Pezzuto a monitorare la tecnologia, con Sozza nel ruolo di AVAR (assistente VAR).

Ecco la sestina completa per la partita Napoli-Genoa:

Arbitro : Federico La Penna

: Federico La Penna Assistenti : Passeri – Trinchieri

: Passeri – Trinchieri IV (Quarto Uomo): Galipò

(Quarto Uomo): Galipò VAR : Pezzuto

: Pezzuto AVAR: Sozza

Gli occhi sono puntati sulla precisione degli arbitri, con l’attesa che questa sfida possa essere gestita con la massima correttezza e senza controversie.