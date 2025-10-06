Dov’è finito Noa Lang? Cosa sta succedendo all’olandese e i motivi dell’esclusioni

L’avventura di Noa Lang al Napoli è partita decisamente in salita. Dopo essere arrivato in estate con grandi aspettative e la promessa di aggiungere fantasia e imprevedibilità all’attacco di Antonio Conte, l’esterno offensivo olandese ha collezionato appena 55 minuti complessivi in otto partite ufficiali disputate finora.

Noa dove sei? I numeri sono impietosi

Un bottino ben al di sotto delle attese, che riflette la difficoltà del giocatore a inserirsi nei meccanismi tattici del nuovo tecnico. La concorrenza sugli esterni è agguerrita, ma il vero ostacolo sembra essere la mancanza di fiducia da parte di Conte, che ha impiegato Lang esclusivamente a gara in corso, con presenze brevi e poco incisive.

Il momento negativo in maglia azzurra ha avuto effetti anche sulla carriera internazionale del classe 1999: Lang è stato escluso dalle ultime convocazioni della nazionale olandese, un segnale preoccupante per un giocatore che puntava agli Europei 2024 come uno degli uomini chiave degli Orange.

Per l’olandese servirà una svolta nelle prossime settimane: senza un cambio di passo, il rischio è quello di restare ai margini sia nel club che in nazionale.