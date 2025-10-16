Napoli, senti Donnarumma: “Il Milan è da scudetto, mi hanno detto che ci credono”

Gianluigi Donnarumma, oggi portiere del Manchester City, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha commentato la corsa scudetto e il momento del suo ex club, il Milan.

Le parole di Donnarumma

“Milan da scudetto? Milan dalle grandi ambizioni – ha dichiarato Donnarumma –. Ho parlato con persone che conosco bene e che vivono l’ambiente rossonero: là dentro ci credono, e fanno bene a farlo”.

Il portiere italiano, cresciuto nel vivaio del Diavolo e protagonista in maglia rossonera per diverse stagioni prima del trasferimento all’estero, ha poi analizzato il quadro generale della Serie A, sottolineando come il campionato si preannunci equilibrato e spettacolare.

“La forza dell’Inter, un gruppo collaudato che si nutre delle conoscenze recenti; la conferma di Conte a Napoli, con tutta l’energia e la bravura di un tecnico campione d’Italia; la nuova Roma di Gasperini, con ampi margini di crescita; e infine la Juventus, sempre da prendere in considerazione. C’è davvero da divertirsi”, ha aggiunto.