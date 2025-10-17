Napoli, senti Mancini: “L’Inter è ancora più forte degli azzurri”

In vista della super sfida contro l’Inter, Gianluca Mancini ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della lotta scudetto e delle ambizioni della Roma. Il difensore giallorosso ha riconosciuto la forza delle principali rivali, ma ha ribadito la voglia della squadra di giocarsela con tutti: “Sarà una sfida tosta, anche se nel calcio di oggi non esistono più partite facili. L’Inter è la squadra più forte del campionato insieme al Napoli, anche se forse i nerazzurri sono leggermente superiori, anche per quello che hanno fatto in Europa negli ultimi anni.”

Le parole del difensore della Roma su Inter e Napoli spaccano i tifosi

Parole di rispetto, ma anche di fiducia. La Roma di Gasperini sta cercando continuità dopo un avvio di stagione altalenante e la gara contro l’Inter rappresenta un importante banco di prova per misurare le reali potenzialità del gruppo. “Ci faremo trovare pronti – ha aggiunto Mancini – è una partita che ci farà capire di che pasta siamo fatti.”

Il difensore, leader carismatico dello spogliatoio, ha poi sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e la fame di vittoria: obiettivi chiari per una Roma che sogna di tornare protagonista anche in chiave scudetto.