Dall’Inghilterra: “Conte e la suggestione Kanté. Il tecnico vuole il francese a Napoli”

Il Napoli sembra intenzionato a continuare a costruire una squadra da sogno, puntando su giocatori di livello internazionale. L’ultima suggestione riguarda N’Golo Kanté, centrocampista francese che Antonio Conte ha avuto modo di conoscere e allenare ai tempi del Chelsea. Secondo alcune indiscrezioni, il tecnico salentino sogna di portare a Napoli uno dei suoi pupilli, in un centrocampo già di grande qualità e “grandi firme”, soprattutto dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne.

Conte chiama Kanté, il tecnico lo sogna a Napoli

Il giocatore dell’Al-Ittihad, attualmente in Arabia Saudita, non chiuderebbe la porta a un ritorno in Europa e all’opportunità di ritrovare Conte, con cui ha costruito un rapporto solido e vincente. La società partenopea, nelle ultime ore, avrebbe avviato sondaggi con il club saudita di Gedda, consapevole che il trasferimento richiederebbe un importante adeguamento dell’ingaggio.

Classe 1991, Kanté vanta un passato prestigioso in Premier League, dove si è affermato non solo con il Chelsea, ma anche con il Leicester di Sir Claudio Ranieri. Durante l’esperienza in Blues ha conosciuto anche Maurizio Sarri, un’altra vecchia conoscenza del Napoli, con cui vinse l’Europa League, giocando talvolta in posizione più avanzata rispetto al suo ruolo naturale. Versatile e completo, Kanté sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo azzurro in vista della prossima stagione, regalando qualità, esperienza e solidità alla mediana partenopea.