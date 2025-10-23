Osimhen da urlo, l’allenatore del Galatasaray se la ride: “75 milioni per lui sono anche pochi”

Il Galatasaray continua a volare in Europa. Nella terza giornata della League Phase di Champions League, i giallorossi di Okan Buruk hanno superato il Bodo/Glimt con un convincente 3-1, conquistando così il 14º posto nella classifica unica della competizione.

Buruk se la ride, Osimhen trascina il Galatasaray

Al termine della gara, l’allenatore turco ha espresso tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa: “I piani e le idee che avevamo prima della partita si sono concretizzati in campo contro l’avversario. Nel primo tempo eravamo molto più vivi, abbiamo creato occasioni e concesso solo una chance agli avversari. Avremmo potuto segnare di più. Nel secondo tempo, con la stanchezza e le mosse dell’avversario, dopo il 3-0 ci siamo ritirati nel nostro campo, ma l’abbiamo fatto bene.”

Protagonista assoluto della serata è stato Victor Osimhen, autore di una doppietta e premiato come MVP del match. Buruk non ha risparmiato elogi per il suo centravanti nigeriano:

“Oltre ai gol di Osimhen, ha avuto altre occasioni. C’è stata una situazione in cui ha passato la palla a Yunus, che avrebbe potuto segnare. I bomber tendono a concentrarsi su se stessi, ma Osimhen ha pensato anche al compagno: è un giocatore di squadra e si prende cura del gruppo. È un attaccante d’élite.”

Infine, una riflessione sul suo valore: