Infortunio Meret: i tempi di recupero spaventano. Ecco le ipotesi
Ott 24, 2025 - Michele Massa
Brutte notizie per il Napoli: il portiere Alex Meret si è procurato un infortunio durante l’allenamento odierno.
Cosa è successo a Meret, i tempi di recupero spaventano
“Nel corso della seduta mattutina – spiega il club in un comunicato ufficiale – Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”.
Di conseguenza, Meret sarà assente nella partita di domani contro l’Inter. Nei prossimi giorni verrà valutata l’intensità della frattura per definire i tempi di recupero: in caso di frattura più grave potrebbe essere necessario un intervento chirurgico, mentre se la lesione risulterà meno pesante, il portiere resterà comunque fermo per circa un mese.
Un nuovo problema dunque tra i pali per il Napoli, che dovrà fare a meno del suo estremo difensore in una sfida di grande importanza contro i campioni d’Italia.