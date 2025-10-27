Infortunio De Bruyne, il Napoli trema: i possibili tempi di recupero sono lunghi. I dettagli

Potrebbero arrivare brutte notizie per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City e della nazionale belga potrebbe aver subito una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, un infortunio che rischia di tenerlo lontano dai campi per un periodo molto lungo.

La situazione De Bruyne spaventa il Napoli



“Perché se fosse interessata davvero quella zona e magari quella stessa cicatrice, il rischio di un nuovo intervento diventerebbe praticamente certezza. E costringerebbe Kevin a un lunghissimo stop. Insomma, si aspettano gli esami e i risultati, ma è forte la sensazione che per De Bruyne il 2025 possa essere già finito.”

Un quadro preoccupante, soprattutto considerando la storia recente di infortuni muscolari del fuoriclasse belga. Dopo l’operazione del 2023, infatti, De Bruyne era rimasto fuori per le prime 30 partite della stagione, tra club e nazionale. Anche nella scorsa annata aveva dovuto fermarsi per altri 44 giorni, saltando 12 incontri.

Le immagini viste al Maradona parlano da sole: gli occhi lucidi, l’uscita in spalla aiutato dallo staff medico del Napoli, la barella prima e le stampelle poi. Tutti indizi che fanno temere un lungo stop, stimato in almeno due o tre mesi se non dovesse essere necessario un nuovo intervento chirurgico.

“Altrimenti chissà…”, conclude la Rosea, lasciando aperta la possibilità di tempi di recupero ancora più lunghi.