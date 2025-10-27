Vesuvio Live

ULTIM’ORA/ Mazzata Napoli, arrivano i tempi di recupero di De Bruyne: il comunicato

Ott 27, 2025 - Michele Massa

Brutte notizie per il Napoli e per Kevin De Bruyne. Dopo l’infortunio rimediato nel match contro l’Inter, il centrocampista belga si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra.

Il comunicato del Napoli e i tempi di recupero di De Bruyne

Il club partenopeo ha comunicato che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma i tempi di recupero si preannunciano tutt’altro che brevi: De Bruyne dovrà restare fermo per circa 3-4 mesi, il che significa che rivederlo in campo prima del 2026 appare difficile.

Un duro colpo per il Napoli e per Antonio Conte, che perde uno dei suoi uomini più esperti e talentuosi proprio nella fase cruciale della stagione. Il tecnico dovrà ora studiare nuove soluzioni tattiche per sopperire all’assenza del suo faro di centrocampo.

Kevin De BruyneSSC Napoli
