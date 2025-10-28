Biasin pizzica il Napoli: “Hojlund? Non lo scambierei per nessun attaccante dell’Inter”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, analizzando il momento dell’Inter e delle principali rivali nella corsa scudetto.

Le parole di Biasin

Per me l’Inter si è migliorata, ci sono 4 attaccanti forti ma dipende da cosa. Per organico l’Inter è la più forte, ma la mancanza di coppe del Milan rende i rossoneri la squadra più forte. Pronostico scudetto? Dico 40 % Milan e 30 % Inter e Napoli. Classifica? Milan primo, Inter e Napoli per il secondo posto, avevo pronosticato anche il Como subito dietro ma la Roma che ancora non è ancora Gasperiniana può fare molto bene.

Poi ti do Buongiorno e ti lascio Palacios (ride). Ma anche Rrahmani è molto forte, all’Inter manca un centrocampista come Anguissa e per me Lobotka è il mio preferito, è un giocatore straordinario. Il Napoli ha sfruttato un’opportunità legandosi all’infortunio di Lukaku, De Laurentiis ha pagato prendendo il meglio in Europa come Hojlund, un giocatore giovanissimo. Mi piace Hojlund ma attualmente non lo scambierei con uno dei quattro attaccanti”.