Conte esulta! In Napoli-Como ritrova Rrahmani e la difesa titolare

Con lo spirito e i risultati ritrovati, il Napoli di Conte continua a sorridere: infatti oltre i risultati positivi dell’ultima settimana, l’infermeria azzurra si sta pian piano svuotando e ciò comporta sempre più possibilità di scelta proprio per il mister azzurro, in questo caso grazie al ritorno di Rrahmani.

Nella giornata odierna, Conte farà scendere in campo dal primo minuto sia Rrahmani, che ritorna dopo due mesi di stop, che Buongiorno, cosa che non accadeva da Aprile, ossia è la prima volta in stagione che accade.

Conte sorride, la difesa prende forma con il ritorno di Rrahmani: le probabili di Napoli-Como

Come già preannunciato, oggi pomeriggio al Maradona il Napoli di Conte ospiterà il Como, squadra che viene da una molto lunga striscia di risultati favorevoli e che cercherà la consacrazione proprio al Maradona contro i Campioni d’Italia.

Per farlo, Fabregas si affiderà sempre al suo credo offensivo, organizzato e nelle ultime settimane anche molto redditizio con il quale cercherà di mettere i bastoni fra le ruote al Napoli in una giornata che, almeno sulla carta data la presenza di Milan-Roma, favorisce proprio gli azzurri.

D’altro canto, però, Conte vuole evitare che ciò accada e quindi di conseguenza cercare di continuare la striscia di risultati positivi inanellati dopo l’Inter e per farlo si affiderà ai suoi fedelissimi, tra cui Rrahmani:

Napoli( 4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

Cinque cambi, dunque, per Conte dopo il Lecce: Spinazzola per Oliveira, McTominay per Elmas, Hojlund e Neres per Lucca e Lang con infine il già precedentemente annunciato ritorno di Rrahmani dal primo minuto.

Ai margini, giusto rimarcare, oltre al ritorno di Rrahmani, un’altra gioia per Conte: il ritorno fra i convocati di Lobotka. Lo slovacco, sebbene non ancora al meglio, nelle prossime settiamane cercherà di recuperare la forma e anche il posto da titolare in mezzo al centrocampo a 3 del Napoli.

Fabregas risponde a Conte: gli 11 titolari del Como

D’altra parte, il Como di Fabregas, con qualche dubbio, cercherà di rispondere al Napoli di Conte in questo modo:

Como( 4-2-3-1): Butez; Smolcic( Posch), Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Rodríguez; Morata. All. Fabregas

Dubbio in difesa per Fabregas fra Smolcic, favorito, e Posch, inoltre a centrocampo Perrone potrebbe sostituire Caqueret.

In generale, però, a differenza dell’importante ritorno di Rrahmani per Conte, Fabregas ha sempre fatto prevalere il collettivo sull’individuale e dunque, l’idea collettiva con la quale i Lariani si presenteranno a Napoli sarà sempre la stessa: vincere attraverso la prestazione, senza concentrarsi troppo su un particolare 11 titolare.