Napoli-Atalanta, guai per Palladino: si ferma un big degli orobici. Di chi si tratta

Nuovo stop per Giorgio Scalvini. Il giovane difensore dell’Atalanta, classe 2003, non prenderà parte alla trasferta di domani a Napoli a causa di un risentimento muscolare all’adduttore destro. Le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione e verranno monitorate giorno per giorno, in attesa degli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio.

Scalvini salta Napoli-Atalanta, cosa è successo

Si tratta dell’ennesima disavventura fisica per il giovane difensore, che aveva già accusato un infortunio all’adduttore lungo destro durante la partita con il Paris Saint-Germain, il 17 settembre scorso, e successivamente si era infortunato al bicipite femorale sinistro il 19 ottobre contro la Lazio. In totale, Scalvini ha disputato solo cinque partite in questa stagione, segno di una condizione fisica che ha rallentato il suo percorso.

L’Atalanta si prepara quindi ad affrontare il Napoli senza uno dei suoi difensori più promettenti, sperando che le sue condizioni migliorino nelle prossime settimane. Il club nerazzurro affronterà la trasferta di Napoli con un organico rimaneggiato, ma con la speranza di recuperare il talentuoso giovane difensore nel più breve tempo possibile.