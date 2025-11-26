Disavventura per Caressa e Bergomi prima di Napoli-Qarabag: cosa è successo alla coppia di Sky

La vigilia di Napoli–Qarabag è stata decisamente movimentata non solo per le squadre in campo, ma anche per la coppia di telecronisti più iconica di Sky Sport: Fabio Caressa e Beppe Bergomi. I due volti storici della telecronaca, infatti, sono stati protagonisti di una piccola odissea prima di riuscire a raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona.

Cosa è successo a Caressa e Bergomi prima di Napoli-Qarabag

Il viaggio verso Napoli sembrava una routine come tante, ma qualcosa è andato storto. L’aereo su cui viaggiavano Caressa e Bergomi ha infatti subito un dirottamento su Roma, costringendoli a un cambio di programma improvviso. Atterrati nella Capitale, hanno dovuto fare i conti con ulteriori imprevisti: trovare una macchina a noleggio in aeroporto, in pieno caos e con pochissima disponibilità, si è rivelata un’impresa tutt’altro che semplice.

Una volta ottenuto il veicolo – come raccontano loro stessi con ironia – i due si sono messi in viaggio verso Napoli, percorrendo la tratta Roma–Napoli praticamente lampo pur di arrivare in tempo. Missione compiuta, ma con grande affanno: Caressa e Bergomi hanno raggiunto il Maradona soltanto poche ore prima del calcio d’inizio, senza la possibilità di svolgere il loro consueto rito pre-partita fatto di studio, analisi e preparazione con calma.

L’episodio, nonostante lo stress, è stato raccontato con leggerezza e spirito sportivo sui social. Caressa ha infatti pubblicato una Instagram story, dove i due telecronisti hanno condiviso il loro rocambolesco viaggio tra sorrisi, battute e autoironia. Un modo per sdrammatizzare l’accaduto e coinvolgere i tifosi in un retroscena insolito, che ha trasformato un contrattempo in un momento di simpatia.