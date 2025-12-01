Niente giorno libero, Conte vuole i suoi in campo: il retroscena dopo Roma-Napoli e l’insolito ritorno

L’edizione odierna de La Repubblica racconta della pronta ripartenza della squadra azzurra, che dopo la vittoria sull’Olimpico contro la Roma, ha subito fatto ritorno a Napoli. La scelta del club è stata quella di organizzare un treno speciale, pensato per ottimizzare i tempi e accelerare il trasferimento della squadra, evitando così ogni possibile ritardo. Come sottolineato dal quotidiano, la decisione è stata presa per un motivo molto semplice: “Non c’è un attimo da perdere”.

L’episodio dopo Roma-Napoli e la testa ai prossimi impegni

Questo approccio rapido e funzionale ha permesso alla squadra di risparmiare tempo prezioso, consentendo al tecnico Antonio Conte di avere già a disposizione l’intero gruppo per l’allenamento di oggi a Castel Volturno. Una mossa che riflette l’intensità del periodo che la squadra sta affrontando, con tre impegni ravvicinati in una sola settimana: il Cagliari in Coppa Italia, la Juventus in campionato e il Benfica in trasferta in Champions League.

La gestione ottimale del tempo diventa quindi cruciale per non rischiare di compromettere la preparazione atletica e strategica in vista di queste sfide decisive. Il Napoli, che ha dimostrato grande determinazione nell’affrontare ogni partita, si prepara ora a sfruttare ogni singolo giorno di allenamento per affrontare al meglio questi importanti match.