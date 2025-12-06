Napoli Women-Milan Femminile 0-2, le azzurre cadono nel secondo tempo
Dic 06, 2025 - Francesco Panariello
Napoli Women-Milan ( foto di Sandro Montefusco)
Nulla da fare a questo giro per il Napoli Women che cade in casa al “Piccolo” di Cercola 0-2 per mano del Milan femminile che con questa vittoria ha agganciato proprio le azzurre a quota 13 punti in una classifica strettissima.
Prestazione questa volta non eccezionale delle azzurre che non ripetono quanto di buono fatto contro l’Inter e contro il Genoa nelle ultime due uscite, ciononostante questa sconfitta non pregiudica assolutamente quello che finora è un percorso eccezionale fatto dalle partenopee in campionato.
Napoli Women-Milan 0-2: la cronaca del match
Primo tempo che inizia con un sostanziale equilibrio tra le parti, la prima a provarci è la solita Floe che si lancia sulla destra, entra in area e tenta di sorprendere Giuliani sul primo palo, ma il tiro esce di molto dallo specchio della rete.
Risponde poco dopo il Milan che su calcio d’angolo dopo una smanacciata di Beretta non definitiva cerca in una mischia nell’area piccola di trovare il vantaggio con Ijeh, ma alla fine Brooks bada al sodo e riesce a spazzare via il pallone.
Tuttavia l’azione più pericolosa è al 23′ ancora per il Milan quando su cross di Kyvag ancora Ijeh la spizza di testa da sola nell’area piccola ma trova il palo interno che di fatto salva il Napoli Women almeno in quest’occasione.
Poco dopo a circa 10 minuti dal termine si fa vedere il Napoli con una bella combinazione a 3 che lancia Muth in area che però non riesce, seppur sola, a controllare il pallone al volo e spara altissimo sopra la porta difesa da Giuliani.
Prima di andare negli spogliatoi il Napoli Women su corner si rende pericoloso con Giuliani che esce in maniera un pò avventata, palla sul secondo palo ma prima di tutte ci arriva Piga che riesce ad allontanare la palla.
Primo tempo equilibrato, divertente con occasioni ambo le parti, tuttavia la sceneggiatura è destinata a cambiare nel secondo.
Nel secondo tempo il Milan alza i giri
Ad inizio ripresa c’è probabilmente l’occasione migliore per il Napoli Women con Troan che sulla fascia entra in area, mette un cross teso su cui Floe per centimetri non riesce a giungere praticamente a un passo dalla porta a portiere battuto.
Al 65′ il gol che decide praticamente il match: azione da destra del Milan con Soo-Jeong che crossa alla ricerca di Grimshaw, Jusjong liscia totalmente il pallone e Grimshaw da sola davanti a Beretta non può sbagliare e regala il vantaggio alla sua squadra.
Ad un quarto d’ora dalla fine Carcassi lanciata da sola subisce un fallo da Soffia e l’arbitro la espelle, tuttavia dopo FVS l’arbitro cambia la sua decisione ad assegna punizione al Milan per motivi ancora non specificati.
Sul finale il Milan raddoppia con Appiah su assist ancora di Soo-Jeong che lancia la diciottenne in area che con un tiro nell’angolino basso non sbaglia e regala i 3 punti al Milan che sconfigge così il Napoli Women.
In generale partita non malvagia delle azzurre che però peccano nei momenti decisivi del match che invece le rossonere hanno saputo sfruttare in maniera perfetta per indirizzare verso i loro binari la sfida; tuttavia la stagione resta fantastica.
Napoli-Women-Milan Femminile (foto di Sandro Montefusco)