Mourinho si infuria in conferenza: “Non fatemi ridere”. Cosa è successo prima di Benfica-Napoli
Dic 09, 2025 - Michele Massa
Alla vigilia della sfida tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata della fase a girone unico di Champions League, il tecnico dei portoghesi José Mourinho ha incontrato i cronisti al Benfica Campus.
Le parole di Mourinho alla vigilia di Benfica-Napoli
Mourinho apre analizzando il peso della sua conoscenza del calcio italiano e, in particolare, del Napoli:
“Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare, ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all’inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima”.
Interrogato sulle aspettative per la gara, lo Special One ricorda le ultime prestazioni dei suoi:
“Contro lo Sporting abbiamo fatto una buona partita, siamo stati più forti contro un avversario che ha vinto due campionati di fila. Siamo stati penalizzati a inizio partita da un errore individuale di due nostri elementi, cosa che ci è successa nelle ultime giornate. Con il Chelsea ottima partita, abbiamo perso con un autogol, così come in campionato. Abbiamo perso sempre a causa di errori individuali. Nell’organizzazione tattica la squadra è più forte”.
Quando gli viene fatto notare che il Napoli arriva alla sfida privo di diversi titolari, Mourinho risponde con decisione:
“Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore”.