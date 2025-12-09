Alla vigilia della sfida tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata della fase a girone unico di Champions League, il tecnico dei portoghesi José Mourinho ha incontrato i cronisti al Benfica Campus.

Le parole di Mourinho alla vigilia di Benfica-Napoli

Mourinho apre analizzando il peso della sua conoscenza del calcio italiano e, in particolare, del Napoli:

“Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare, ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all’inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima”.

Interrogato sulle aspettative per la gara, lo Special One ricorda le ultime prestazioni dei suoi:

“Contro lo Sporting abbiamo fatto una buona partita, siamo stati più forti contro un avversario che ha vinto due campionati di fila. Siamo stati penalizzati a inizio partita da un errore individuale di due nostri elementi, cosa che ci è successa nelle ultime giornate. Con il Chelsea ottima partita, abbiamo perso con un autogol, così come in campionato. Abbiamo perso sempre a causa di errori individuali. Nell’organizzazione tattica la squadra è più forte”.

Quando gli viene fatto notare che il Napoli arriva alla sfida privo di diversi titolari, Mourinho risponde con decisione: