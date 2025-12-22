Napoli, si ferma anche Beukema: il motivo e i tempi di recupero
Dic 22, 2025 - Michele Massa
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Sam Beukema, difensore del Napoli, costretto a dare forfait per la finale di Supercoppa in programma questa sera contro il Bologna. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha chiarito i tempi di recupero del centrale olandese.
Le ultime sull’infortunio di Sam Beukema
Per Beukema si tratta di un imprevisto che complica i piani di Antonio Conte: il difensore, infatti, non sarà a disposizione per l’appuntamento di questa sera a causa di un trauma contusivo a un piede rimediato nella giornata di sabato. Ieri il giocatore è rimasto seduto a bordo campo al centro sportivo del Riyadh Club fin dall’inizio della seduta di rifinitura, senza prendere parte all’allenamento con il resto del gruppo.
Lo stop dovrebbe durare circa una settimana e lo staff medico azzurro procederà con cautela nella gestione del recupero. Le condizioni di Beukema verranno monitorate giorno per giorno, con l’obiettivo di valutarne un possibile rientro in vista della prossima sfida di campionato contro la Cremonese.