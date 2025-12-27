Napoli, De Laurentiis vuole blindare Conte: pronto un contratto fino al 2029

Il rapporto tra De Laurentiis e gli allenatori del Napoli non è mai stato idilliaco, eppure con Antonio Conte la storia sembra essere ben diversa. Nonostante le parole schiette, dure spesso usate dal tecnico nei momenti di difficoltà, il rapporto tra i due sembra essere rimasto intatto.

Proprio per questo motivo, stando alle ultime voci, più che preoccuparsi dei giocatori, tema a cui comunque Manna sta dando notevole attenzione, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire ad Antonio Conte un nuovo contratto fino al 2029.

Napoli, De Laurentiis vuole bloccare Conte

L’anno scorso, prima del suo approdo al Napoli, nonostante i media dessero quasi per fatta la trattativa, l’ambiente sembrava molto scettico a riguardo di una possibile intesa tra De Laurentiis e Conte. Da un lato, un presidente che non le ha mai mandate a dire, dall’altra un uomo che non aveva paura nei momenti di difficoltà di attaccare squadra, dirigenza, tifosi per giustificare il proprio operato.

Insomma, l’unione di due fuochi caldi del genere sembrava impossibile, eppure avvenne ed ottenne uno schiacciante successo: finora uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana in 1 anno e mezzo di lavoro, un risultato strepitoso.

La stagione post-scudetto del Napoli

Nell’arco di quest’anno e mezzo, c’è stato un solo momento di frizione tra i due, ovvero quello dopo la vittoria dello Scudetto. I tifosi del Napoli vedevano lo spettro di un disastro 2.0, come dopo lo scudetto di Spalletti rischiavano di dover salutare il tecnico che li aveva condotti alla vittoria col pericolo di vivere una nuova stagione allo sbaraglio.

Tuttavia, De Laurentiis decise che non ci si poteva permettere di commettere due volte lo stesso errore, allora chiamò Conte e lo accontentò praticamente su tutto rinsaldando il rapporto tra i due.

Questa è per il Napoli la stagione della riconferma, una stagione nella quale il Napoli, a differenza dello scorso anno, sta vivendo di alti e bassi, gli alti sono ben maggiori di quelli dello scorso anno( vittorie con Inter, Juve, Milan, Roma e poi vittoria della Supercoppa), tuttavia anche i bassi sembrano essere peggiori( finora un cammino in Champions insufficiente, umiliazione a Eindhoven, sconfitte a Torino e a Udine).

Tuttavia, gli alti pesano più dei bassi e il Napoli nel prossimo mese si giocherà l’esistenza in Champions, la possibilità di rimanere in corsa scudetto in Campionato senza dimenticare la Coppa Italia.

Per tenere vivo e alto il morale degli azzurri dopo la stupenda vittoria della Supercoppa, De Laurentiis vuole partire lanciando un segnale di sicurezza a tutto l’universo azzurro: il rinnovo di Antonio Conte per blindarlo ancora per un bel pò a Napoli.