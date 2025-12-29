Napoli, Manna al lavoro per gennaio: Lang fra le possibili uscite

Si sta per chiudere un 2025 calcisticamente fantastico per il Napoli e sta per iniziare un nuovo anno che i tifosi del Napoli sperano possa essere ancora più trionfale. Tuttavia, l’inizio del nuovo anno è sinonimo anche di calciomercato invernale e il Napoli a gennaio avrà tanto lavoro da fare sul piano delle uscite.

Con il nuovo regolamento e con il ribilanciamento di alcuni dati, alcune società, tra cui il Napoli, dovranno affrontare un mercato di gennaio molto attento in entrata; infatti l’obiettivo è proprio quello di pensare prima alle uscite e poi alle entrate per bilanciare.

Napoli, le possibili uscite a gennaio

Fino a questo momento, le uscite per il Napoli a gennaio si pensavano molto limitate, anzi si credeva che solo un giocatore avrebbe lasciato quasi certamente il Napoli a gennaio: Lucca. Tuttavia le nuove esigenze impongono dei sacrifici ancora maggiori.

Proprio a tal proposito Manna aveva parlato così ieri a riguardo del mercato:

“Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla. I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati. Poi lo spazio è anche limitato, abbiamo un centravanti che si è integrato in modo pregevole, è forte e sta dimostrando il suo lavoro”.

Proprio come dice Manna, in questo momento nulla è escluso sul lato Napoli per quanto riguarda le uscite. Proprio per questo motivo, le voci riguardanti i possibili acquisti del Napoli si sono un pò acquietate negli ultimi giorni: infatti è impossibile parlare di acquisti senza prima dedicarsi alle cessioni.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli non starebbe solo valutando la cessione di Lucca, anzi ci sarebbero in ballo anche Vergara e Ambrosino per i quali il Napoli è in attesa di offerte valide per il mese di gennaio.

Tuttavia, la notizia che al momento fa scalpore è che in questa lista di potenziali uscite vi è anche il nome di Noa Lang, l’olandese giunto a Napoli proprio durante la sessione estiva di calciomercato che però potrebbe clamorosamente dover già salutare la maglia azzurra.

Insomma, la situazione che il Napoli dovrà affrontare non è delle migliori e per questo si rendono necessarie anche delle scelte sofferte, difficili, ma obbligate affinché il Napoli possa restare competitivo, economicamente in salute e soprattutto senza “guai” per la sessione estiva di calciomercato.