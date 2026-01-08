ULTIM’ORA/ L’AIA non fermerà il duo Marchetti-Mariani: “Il braccio di Buongiorno è punibile”

Il turno infrasettimanale di Serie A ha acceso il dibattito soprattutto per gli episodi verificatisi in Napoli-Verona. La gara è stata analizzata con attenzione dai vertici arbitrali, che hanno valutato corrette le decisioni principali prese in campo.

L’incomprensibile scelta dell’AIA dopo Napoli-Verona

Al centro della discussione è finito il calcio di rigore assegnato al Verona per il tocco di mano di Alessandro Buongiorno. L’arbitro Matteo Marchetti, supportato al VAR da Valerio Marini, ha interpretato il braccio del difensore come “scomposto” e quindi punibile, rendendo legittima la concessione del penalty.

Promossa anche la scelta di annullare il gol di Rasmus Højlund. Le immagini analizzate nella sala VAR di Lissone hanno confermato che il controllo del pallone con il braccio è stato immediato e determinante, giustificando così l’annullamento della rete.

Nonostante le proteste e la tensione in campo, l’AIA ha giudicato l’operato della squadra arbitrale corretto. Gli episodi chiave sono stati dunque confermati, chiarendo la posizione ufficiale sugli eventi che hanno influenzato il risultato della partita.