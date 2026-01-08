Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania: tifosi impossibilitati a seguire le trasferte

Dopo l’amaro pareggio maturato ieri sera al Maradona, prima del match clou del mese di Gennaio arriva un’altra stangata per i tifosi del Napoli: i residenti in Campania non potranno assistere al match di San Siro in programma domenica prossima causa divieto di trasferta.

La notizia in sé non era in alcun modo inaspettata, anzi, era assolutamente preventivabile, però quello che fa discutere è senza dubbio il numero di trasferte vietate ai residenti in Campania nel corso di questa stagione che, come si vedrà, è molto elevato.

Inter-Napoli con divieto di trasferta ai campani, l’ultimo di una lunga trafila

Nonostante i 5 punti di distacco in classifica, questo match rimane ancora un crocevia fondamentale della stagione, infatti una vittoria potrebbe rilanciare in classifica il Napoli mentre al contrario una sconfitta vedrebbe scivolare il Napoli a ben 8 punti dall’Inter.

Tuttavia, i residenti in Campania non potranno godersi lo spettacolo di San Siro causa divieto di trasferta imposto dalle autorità competenti, purtroppo oggigiorno questi divieti sono ormai la normalità che non permette molto spesso ai campani di recarsi a seguire il Napoli.

Questa scelta, se in rari casi può avere i suoi frutti per l’ordine pubblico, come ad esempio nel caso di trasferta all’Arechi di Salerno dove è veramente difficile mantenere l’ordine, nella maggior parte dei casi questa misura sembra essere davvero troppo severa ed ingiusta.

Quest’anno per i residenti campani è stato veramente difficile recarsi in trasferta. A Firenze la vendita è stata bloccata per molto tempo fino a pochi giorni prima del match dove hanno provveduto ad attivarla, complicando molto l’organizzazione della trasferta.

A Milano contro il Milan, nella sfida col Torino, a Bologna e a Roma trasferta vietata ai residenti in Campania. Fino a questo momento, le trasferte vietate sarebbero ben quattro, tuttavia questo è niente in confronto a quanto accaduto nell’ultimo periodo.

Ad Udine trasferta vietata così come a Cremona, così come nel match con la Lazio, e adesso anche con l’Inter, insomma le trasferte libere si limitano a quella col Sassuolo, Lecce, Firenze anche se a metà e qui ci fermiamo.

Siamo di fronte ad un impensabile tre contro otto, per i residenti in Campania non basta solo fare sacrifici per andare a seguire la propria squadra del cuore, bisogna anche lottare contro dei divieti di trasferta che ormai attanagliano quasi tutte le trasferte del Napoli.