Napoli-Verona, la reazione di De Laurentiis dopo gli episodi arbitrali contro gli azzurri

Si riaccendono le polemiche arbitrali attorno a Napoli-Verona, con un nuovo capitolo raccontato oggi dal quotidiano la Repubblica in edicola. Al centro delle critiche finiscono le decisioni del direttore di gara Marchetti e le valutazioni del Var Marini, ritenute dal club azzurro determinanti nel risultato finale della partita.

La reazione di Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Verona

Il clima al termine del match allo stadio Maradona è apparso subito pesante. Aurelio De Laurentiis ha lasciato Fuorigrotta in silenzio, senza neppure affidare il suo pensiero ai social come spesso accade. Un segnale eloquente del malumore del presidente, profondamente irritato per quanto accaduto in campo. Le telecamere, invece, hanno immortalato una reazione ben più esplicita del direttore sportivo Giovanni Manna: seduto in tribuna d’onore, il dirigente non è riuscito a trattenere la rabbia, inveendo apertamente contro l’arbitro al termine della gara.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, in casa Napoli la sensazione è chiara: la squadra si sente defraudata di due punti. Una convinzione che pesa ancora di più alla vigilia di un appuntamento cruciale della stagione. Il conto alla rovescia per la sfida al vertice di domenica sera a San Siro contro l’Inter non poteva infatti cominciare nel modo peggiore, tra nervosismo, amarezza e la convinzione di aver subito un torto.

Le decisioni arbitrali di Napoli-Verona rischiano così di lasciare strascichi importanti, non solo sul piano emotivo ma anche in termini di classifica e gestione della pressione in vista di uno scontro diretto che può indirizzare la corsa scudetto. In un campionato già segnato da numerose discussioni sul Var, l’episodio riporta inevitabilmente l’attenzione sulla necessità di maggiore chiarezza e uniformità nelle interpretazioni arbitrali.