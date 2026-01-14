Verso Napoli-Parma: quattro cambi per gli azzurri. Le probabili formazioni

Oggi, alle 18:30, il Napoli scenderà in campo con una probabile formazione che riflette un mix di novità e conferme. In porta, nonostante il recupero imminente di Meret, sarà Milinkovic-Savic a difendere la porta azzurra, visto che il portiere italiano ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra durante l’allenamento proprio mentre stava per essere riabilitato per il rientro.

In difesa, Spinazzola e Juan Jesus potrebbero essere lasciati a riposo, con Di Lorenzo che si sposterà a braccetto per completare il terzetto difensivo al fianco di Rrahmani e Buongiorno. Un movimento che garantisce solidità ma anche versatilità. Le corsie laterali, invece, vedranno Mazzocchi e Olivera pronti a spingere e a creare superiorità numerica.

A centrocampo, la coppia di centrocampisti titolari dovrebbe rimanere invariata, con Lobotka e McTominay che, ormai, sono considerati intoccabili da Antonio Conte. Il tecnico, che per questa partita dovrà seguire la squadra dalla tribuna a causa della squalifica, potrebbe comunque dare precise indicazioni a Cristian Stellini, che guiderà la squadra dalla panchina.

In attacco, la grande novità riguarda la presenza di Lang, che appare favorito su Elmas per affiancare Højlund e Politano nel tridente offensivo. Con l’ex giocatore dell’Ajax che sta cercando di trovare continuità, oggi potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare tutto il suo valore.

La probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (3-4-3):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang.

Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini).