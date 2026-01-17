Napoli Women, oggi ritorno in campo dopo la pausa: obiettivi per la seconda metà di stagione

Dopo circa un mese dall’ultima partita disputata, oggi torna in campo alle 18 il Napoli Women, di scena al Piccolo di Cercola contro il Como per il ritorno in campo dopo le festività dopo una prima metà di stagione davvero straordinaria.

La seconda metà di stagione definirà esattamente le aspettative delle azzurre: saranno sazie dopo una prima metà di stagione dove hanno pressoché ipotecato la salvezza oppure sulle ali dell’entusiasmo continueranno su questa strada per un posizionamento in zona Europa?

Napoli Women, cosa aspettarsi dalla seconda metà di stagione

Prima dell’inizio di questa giornata il Napoli Women si trovava in settima posizione in classifica, con un rassicurante vantaggio di 9 punti sulla Ternana in zona retrocessione ed a soli 2 punti dal quarto posto con una classifica strettissima.

In sostanza con una partita buona si scalerebbero parecchie posizioni, mentre il distacco da quelle più in basso è veramente ampio, 4 punti sul Sassuolo e 5 sul Parma che ha anche una partita in più; tuttavia non è da dimenticare come a retrocedere sia una sola squadra con il Napoli che si trova con un vantaggio di 9 punti.

Il calendario vede le azzurre impegnate in uno scontro di pari livello, come già detto, al Piccolo di Cercola contro il Como prima di dedicarsi alla delicata sfida di andata dei quarti di Coppa Italia in casa con la Juventus per poi dedicarsi al Sassuolo in campionato.

Il campionato del Napoli proseguirà con il ritorno di Coppa Italia a Biella con la Juventus prima della trasferta di Firenze in campionato e della partita in casa con la Ternana per poi affrontare la Roma in trasferta.

Gli obiettivi del finale di stagione

In sostanza, al di là dei match di Coppa Italia, dopo un calendario non troppo gentile a Dicembre, per il Napoli Women si prospettano una serie contro avversarie alla pari o addirittura ben più deboli dove ci saranno grandi possibilità di racimolare un bel gruzzolo di punti.

Infatti, l’obiettivo è quello di arrivare al match con la Roma avendo già ipotecato il discorso salvezza arrivando quindi ad affrontare l’ultima parte di stagione con una maggiore serenità e leggerezza con magari il desiderio di sognare qualcosa di grande.

Ad ogni modo, rispetto allo scorso anno, in questa stagione le azzurre hanno veramente cambiato marcia e si stanno attestando in una nuova dimensione non più legata alla salvezza bensì alla metà classifica o magari qualcosa in più.