Al di là dei tanti infortuni, delle difficoltà, delle tante partite giocate in maniera così ravvicinata, il Napoli si appresta ad affrontare una delle partite più importanti dell’intera stagione, ossia quella a Copenaghen valevole per la settima giornata di Champions.

Come già detto, almeno per una sera, il Napoli non potrà assolutamente pensare a tutte le difficoltà avute in questo mese di Gennaio ed in generale nella stagione poiché la partita di Copenaghen assume tutti i connotati di uno spareggio per la qualificazione: scopriamo perché.

Napoli, la qualificazione passa per Copenaghen

La partita di domani sera sarà per il Napoli fondamentale per due motivi: da un lato uscire senza la vittoria dalla capitale danese significherebbe per il Napoli la quasi certa eliminazione dalla Champions, dall’altro metterebbe gli azzurri in una serie negativa senza vittorie proprio prima di uno scontro fondamentale per tenere ancora vivo il sogno Scudetto come la sfida a Torino con la Juventus.

Concentrandoci, però, solo sull’aspetto Champions, il Napoli viene da un cammino leggermente al di sotto delle aspettative poiché da un lato ci sono le convincenti vittorie con Sporting Lisbona e Qarabag, in seguito c’è una partita con tanti rammarichi come il pareggio in casa con l’Eintracht 0-0 e poi comunque c’è la prevedibile sconfitta col City a Manchester 2-0.

Ciò che però veramente pesano nella classifica del Napoli sono le sconfitte pesanti subite a Eindhoven per 6-2 dove per ampi tratti del secondo tempo si è rimasti totalmente in balia del gioco degli olandesi e quella in Portogallo col Benfica per 2-0 dove il Napoli veramente è apparso molto sterile in attacco.

Tutto ciò ha portato il Napoli ad essere ancora aggrappato alla qualificazione con un 23esimo posto in classifica, tuttavia la media degli ultimi anni ci dice che per la qualificazione saranno necessari almeno 10 punti, tre in più di quanti ne ha attualmente il Napoli.

Le insidie del match di Copenaghen

Proprio per questi motivi, la trasferta di Copenaghen è fondamentale perché da un lato vi è un Napoli con 0 punti in trasferta in Champions, dato estremamente negativo, dall’altro vi è la constatazione che l’ultima gara è in casa ma con il Chelsea.

Di fatto, il Napoli è obbligato ad uscire dalla Danimarca con una vittoria per scardinare l’incubo eliminazione diretta in virtù della complicatissima sfida del Maradona con il Chelsea che, ricordiamo, verrà disputata dopo due trasferte tostissime come quella in Danimarca e quella a Torino.

Inoltre, non è da dimenticare come questo sia uno scontro diretto a tutti gli effetti visto che anche il Copenaghen si trova a 7 punti e che dopo il Napoli avrà una partita in trasferta nientedimeno che al Camp Nou, quindi i danesi saranno assatanati per cercare di vincere questa partita.

In conclusione, la partita di domani sera sarà veramente un crocevia fondamentale per la stagione del Napoli che dovrà essere affrontata con una energia diversa e soprattutto con un cinismo diverso rispetto a quello visto nelle ultime due uscite degli azzurri.