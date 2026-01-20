Napoli, Manna al lavoro per sostituire Lang: 5 nomi di primo piano

Con l’ormai imminente e già pianificata partenza di Noa Lang al Galatasaray, Manna è già da tempo al lavoro per trovare il possibile sostituto dell’olandese: al momento i nomi vagliati dal Napoli sono 5, tutti di alto livello.

Inoltre, Manna ha già stilato anche una sorta di classifica di preferenza tra questi cinque, plausibilmente concordata anche con Conte, riconoscendo però come necessario trovare il giusto equilibrio tra preferenza tecnica e fattibilità economica.

Napoli, Manna al lavoro per sostituire Lang

Il nome in cima alla lista per sostituire l’olandese è quasi un’utopia, qualcosa di difficilmente realizzabile, eppure il nome di Ademola Lookman circola tra quelli vagliati del ds azzurro, seppur si sia a conoscenza della difficoltà dell’operazione.

Il giocatore, già alle strette con la società in estate poi rimasto per mancanza di accordi, rimane ancora in uscita dall’Atalanta, tuttavia l’operazione non sarebbe assolutamente a costo zero, anzi, uno dei motivi che rendono impervia la strada è proprio il grande sforzo economico richiesto per accontentare sia gli orobici che il giocatore.

In seguito troviamo una vecchia conoscenza del calcio italiano, Federico Chiesa, in forza al Liverpool da un anno e mezzo, in Inghilterra non sta affatto trovando lo spazio che esige e quindi si starebbe muovendo per cercare un ritorno in Italia.



Tuttavia, se in questo caso con il club si possa assolutamente trovare un accordo vista la comune volontà di separarsi, dall’altro lo stipendio percepito dal calciatore è assolutamente fuori da ogni portata al momento possibile per il Napoli e quindi in questo caso la trattativa sembra arenarsi in partenza.

I nomi più plausibili

Al di sotto dei primi due, ci sono dei nomi di calciatori che senza ombra di dubbio attualmente non hanno il livello tecnico dei primi due ma che invece non solo sarebbero disposti a venire al Napoli, ma soprattutto la loro operazione di acquisto non sarebbe troppo costosa.

Fra questi vi è Laurientè, francese in forza al Sassuolo, lo scorso anno capocannoniere in Serie B, con uno stipendio non troppo alto e soprattutto con un prezzo di cartellino ragionevole, ricordando anche i buoni rapporti tra le due società.

Inoltre vi è il nome di Raheem Sterling, in forza al Chelsea, 30 anni compiuti lo scorso Dicembre. L’ala inglese non sta trovando lo spazio richiesto ed è totalmente fuori dai progetti dei Blues, tuttavia è anche vero che seppur ancora giovane l’ala si trova in una fase discendente della sua carriera dopo i grandi fasti ai tempi del City.

Infine si è parlato anche di Daniel Maldini anche se questo nome può essere adatto più il futuro che al presente. In conclusione, sostanzialmente il Napoli ha varato alcuni profili per sostituire Lang, tuttavia si è ancora in fase decisionale ma resta comunque l’obiettivo di regalare un sostituto a Conte prima della fine del mercato.