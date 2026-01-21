Antonio Vergara, la luce nel grigio di Copenaghen: il Napoli ha trovato un nuovo tesoro

Non è stata la serata perfetta che il Napoli sognava. Il pareggio rimediato ieri sera in terra danese, arrivato nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora di gioco, complica il cammino in Champions League e lascia spazio ai rimpianti. Eppure, tra le pieghe di una prestazione di squadra a corrente alternata, brilla una luce che scalda il cuore dei tifosi: quella di Antonio Vergara.

Lanciato titolare da Antonio Conte in una sfida da “dentro o fuori”, il classe 2003 non ha sentito il peso della maglia né quello del debutto dal primo minuto nella massima competizione europea. Anzi, ha giocato con la sfrontatezza di chi sa di avere il talento per decidere le partite. Già al 19′, Vergara ha sfiorato il vantaggio con un destro a incrociare che ha fatto gridare al gol, mostrando una personalità e una tecnica fuori dal comune.

Il plebiscito dei social: “Il futuro è tuo”

Se il risultato del campo non ha premiato gli azzurri, la reazione del web alla prestazione del giovane talento è stata unanime. Sotto l’ultimo post Instagram che ritrae il calciatore durante il match, si è scatenata un’ondata d’affetto senza precedenti. I tifosi hanno eletto Antonio come il “vincitore morale” della serata, lodando non solo le sue doti tecniche, ma soprattutto il coraggio messo in campo in un momento di emergenza per la squadra.

Tra i tantissimi commenti (molti dei quali hanno superato i centinaia di “like”) si leggono messaggi che sanno di investitura ufficiale. C’è chi scrive: “In una serata difficile, sei stato l’unico raggio di sole. Hai onorato la maglia con una grinta incredibile”. Altri sottolineano il salto di qualità: “Finalmente un giovane del vivaio che gioca con questa personalità in Champions. Antonio, prenditi le chiavi del centrocampo”.

Non mancano poi gli attestati di stima per il suo atteggiamento: “Nonostante il pareggio, oggi abbiamo vinto perché abbiamo scoperto di avere un piccolo fenomeno in casa”, o ancora, chi lo incita per il futuro: “Testa alta, Antonio. Ieri sei stato il migliore in campo per distacco, il futuro del Napoli passa dai tuoi piedi”.

La “Meritocrazia” di Conte

A fine partita, anche le parole di Antonio Conte hanno confermato quanto visto sul terreno di gioco. Il tecnico aveva dichiarato nel pre-gara che Vergara avrebbe giocato perché “lo meritava più di altri”, e la risposta sul campo è stata impeccabile. In un Napoli falcidiato dalle assenze e un po’ stanco, la freschezza e la visione di gioco di Vergara sono state la nota più lieta, un segnale di speranza in vista del decisivo match contro il Chelsea al Maradona.

Il Napoli torna dalla Danimarca con un punto e tanti dubbi, ma con una certezza in più: la maglia numero 26 ha trovato un padrone che non ha paura di sognare in grande. Antonio Vergara è uscito dal Parken Stadium non come una promessa, ma come una realtà del calcio italiano. E il popolo azzurro, a giudicare dall’entusiasmo travolgente sui social, lo ha già eletto a nuovo beniamino.