Il Napoli ha dovuto fare i conti con numerose assenze in occasione della partita contro la Juventus, ma alcune di queste hanno suscitato particolare curiosità. Tra i nomi che mancavano all’appello, infatti, spiccavano quelli di Marianucci e Ambrosino, due giovani talenti che non erano presenti in trasferta contro i bianconeri. Perché non erano a Torino? La risposta arriva oggi dalle colonne di Tuttosport.

Marianucci e Ambrosino allontanati dal resto del gruppo. La scelta di Conte

Il quotidiano torinese spiega che il Napoli sta vivendo una vera e propria emergenza infortuni e indisponibilità. La squadra di Antonio Conte arriva alla sfida di Champions League contro il Chelsea con ben dodici giocatori fuori causa. Di questi, sette sono alle prese con infortuni vari: Milinkovic-Savic, Rrahmani, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres e Politano. Ma non è solo una questione di infortuni: tre giocatori (Marianucci, Mazzocchi e Giovane) sono stati esclusi dalla lista UEFA, quindi non sono stati convocati per le competizioni europee. Infine, un’altra assenza importante riguarda Ambrosino, che è attualmente fuori rosa.

Secondo quanto riportato, sia Ambrosino che Marianucci si allenano separatamente dal resto della squadra. La loro situazione sembra dunque essere legata a decisioni tecniche e di gestione da parte dello staff, con i due giovani che non si allenano con i compagni e non fanno parte del gruppo per le partite ufficiali. La loro esclusione dalla lista UEFA e il fatto che non si “spogliano con il resto della squadra” indica una situazione piuttosto delicata, che non li vede coinvolti nei piani immediati di Conte.