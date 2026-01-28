Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Caso Ambrosino-Marianucci, linea durissima di Conte: “Allontanati anche dallo spogliatoio”

Gen 28, 2026 - Michele Massa

Il Napoli ha dovuto fare i conti con numerose assenze in occasione della partita contro la Juventus, ma alcune di queste hanno suscitato particolare curiosità. Tra i nomi che mancavano all’appello, infatti, spiccavano quelli di Marianucci e Ambrosino, due giovani talenti che non erano presenti in trasferta contro i bianconeri. Perché non erano a Torino? La risposta arriva oggi dalle colonne di Tuttosport.

Marianucci e Ambrosino allontanati dal resto del gruppo. La scelta di Conte

Il quotidiano torinese spiega che il Napoli sta vivendo una vera e propria emergenza infortuni e indisponibilità. La squadra di Antonio Conte arriva alla sfida di Champions League contro il Chelsea con ben dodici giocatori fuori causa. Di questi, sette sono alle prese con infortuni vari: Milinkovic-Savic, Rrahmani, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres e Politano. Ma non è solo una questione di infortuni: tre giocatori (Marianucci, Mazzocchi e Giovane) sono stati esclusi dalla lista UEFA, quindi non sono stati convocati per le competizioni europee. Infine, un’altra assenza importante riguarda Ambrosino, che è attualmente fuori rosa.

Secondo quanto riportato, sia Ambrosino che Marianucci si allenano separatamente dal resto della squadra. La loro situazione sembra dunque essere legata a decisioni tecniche e di gestione da parte dello staff, con i due giovani che non si allenano con i compagni e non fanno parte del gruppo per le partite ufficiali. La loro esclusione dalla lista UEFA e il fatto che non si “spogliano con il resto della squadra” indica una situazione piuttosto delicata, che non li vede coinvolti nei piani immediati di Conte.

Tag
SSC Napoli
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".