Napoli fuori dalla Champions: la reazione di De Laurentiis, spunta un colloquio con Conte

Il 2-3 incassato allo stadio Diego Armando Maradona segna, di fatto, l’uscita del Napoli dalla Champions League. Un verdetto pesante, che certifica il fallimento di uno dei grandi obiettivi stagionali per la squadra guidata da Antonio Conte. Una delusione evidente sul piano sportivo, ma anche una notizia negativa dal punto di vista economico.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione di casa Napoli

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in casa azzurra non è tempo di processi sommari:

“Nessun processo in casa Napoli: sarebbe controproducente nel mezzo di una stagione che ha ancora da dire, ma di bilancio sicuramente: il mancato passaggio del turno ha sottratto una decina di milioni alle casse del club di De Laurentiis, solo in parte compensati dalla Supercoppa vinta in Arabia”.

L’eliminazione europea pesa dunque sui conti del club, privando la società di introiti importanti legati al cammino in Champions. Aurelio De Laurentiis, pur deluso per il risultato maturato sul campo, ha scelto però la linea della compattezza, facendo sentire la propria vicinanza alla squadra. “Non si molla”, il messaggio chiaro del patron rivolto a Conte e ai calciatori.

Ora l’obiettivo diventa fondamentale anche sotto il profilo finanziario: “Per blindare i conti bisogna necessariamente piazzarsi tra le prime quattro del campionato”, evidenzia ancora il quotidiano romano. Un traguardo che Conte conosce bene e che rientra pienamente nelle sue corde. I numeri parlano per lui: una media di 2,15 punti a partita tra Serie A e Premier League, oltre a una bacheca ricca di trofei.

Resta però una macchia nel suo percorso: la Champions League. È proprio nella competizione europea che il rendimento dell’allenatore del Napoli cala sensibilmente, con una media punti che scende a 1,34. Un dato che racconta una difficoltà storica e che torna d’attualità dopo l’eliminazione maturata al Maradona.