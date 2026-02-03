Kevin De Bruyne, spunta la data del rientro a Napoli: l’obiettivo fissato dai medici
Feb 03, 2026 - Redazione Vesuviolive
Anche per Kevin De Bruyne la via del ritorno sembra finalmente tracciata. Il fuoriclasse belga, fermo ai box dallo scorso 25 ottobre — quando un infortunio nel match contro l’Inter lo costrinse all’operazione — si appresta a iniziare l’ultima fase del suo calvario fisico.
Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il centrocampista è atteso a Napoli tra circa venti giorni. Dopo aver trascorso la prima parte della riabilitazione ad Anversa, De Bruyne tornerà in sede per seguire un programma di riatletizzazione personalizzato, simile a quello già visto per Lukaku.
L’obiettivo dello staff medico e di Antonio Conte è riaverlo a disposizione per i primi di marzo, anche se la parola d’ordine resta “prudenza”: tutto dipenderà da come il muscolo reagirà ai carichi di lavoro più intensi.