Il Napoli ha scelto cosa fare con Lukaku: il retroscena raccontato da Sky Sport

Il braccio di ferro tra Romelu Lukaku e il Napoli entra in una fase decisiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società azzurra non intende cambiare posizione nonostante gli ultimi sviluppi della vicenda.

Il club partenopeo ha infatti stabilito una linea molto chiara: l’attaccante belga è atteso a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Se il giocatore non dovesse presentarsi, scatterebbe automaticamente l’esclusione dalla rosa.

Negli ultimi giorni Lukaku è rimasto in Belgio, dove sta proseguendo il lavoro per recuperare la migliore condizione fisica dopo un problema fisico. Una scelta che però non è stata condivisa dal Napoli, generando tensioni tra il calciatore e la società.

A fare il punto sulla situazione è stato anche il giornalista di Sky Massimo Ugolini, che ha spiegato come il club abbia convocato ufficialmente il giocatore per la ripresa degli allenamenti. La posizione della società resta ferma: Lukaku deve presentarsi al centro sportivo e mettersi a disposizione dello staff tecnico.

Nonostante la linea dura, resta comunque aperta la possibilità di una mediazione. Nelle prossime ore potrebbe infatti esserci un confronto diretto tra il calciatore, la dirigenza e l’allenatore Antonio Conte, per capire se il percorso di recupero debba proseguire a Napoli o eventualmente in Belgio.

Le prossime ore saranno dunque decisive per il futuro immediato dell’attaccante. Il Napoli ha tracciato la sua linea: il rientro è obbligatorio, altrimenti per Lukaku si aprirebbe lo scenario più duro, quello dell’esclusione dalla rosa.