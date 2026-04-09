Conte in Nazionale? Tutt’altro, ecco il piano di De Laurentiis pensato per il tecnico

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza del futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, soprattutto dopo alcune indiscrezioni legate alla possibilità di un suo approdo sulla panchina della Nazionale italiana. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla rassegna stampa, al momento non è arrivata alcuna richiesta ufficiale da parte dell’allenatore per essere liberato dal club azzurro.

Il tema è tornato d’attualità dopo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto a margine della presentazione del documentario sullo scudetto del Napoli negli Stati Uniti. Il numero uno azzurro ha chiarito la posizione della società e ha spiegato che, se Conte chiedesse di essere liberato per guidare la Nazionale, il club potrebbe anche valutare la situazione.

La realtà dei fatti, però, è diversa: Conte non ha mai avanzato una richiesta di rescissione o di liberazione dal contratto con il Napoli. Proprio questo elemento rafforza la convinzione di De Laurentiis che l’allenatore non abbia intenzione di lasciare il progetto azzurro in questo momento.

Il presidente ha anche sottolineato come Conte sia perfettamente consapevole della situazione del calcio italiano. Secondo De Laurentiis, l’allenatore difficilmente accetterebbe un incarico in una struttura federale che ritiene ancora poco organizzata e con equilibri da rivedere. In questo senso, il patron azzurro ha parlato di un sistema che necessita di una profonda riforma.

Nel suo ragionamento, De Laurentiis ha ricordato anche il peso economico della Serie A all’interno della federazione. Il massimo campionato italiano, ha spiegato, contribuisce in maniera determinante al sistema calcistico nazionale e per questo dovrebbe avere un ruolo più centrale nelle decisioni.

Il presidente partenopeo ha poi ribadito il proprio punto di vista con una frase che sintetizza bene la situazione: se Conte dovesse chiedere di andare in Nazionale, il Napoli potrebbe anche prenderlo in considerazione, ma al momento non esiste alcuna richiesta concreta.

Per ora, quindi, la linea resta chiara: Conte è legato al Napoli e continua il suo lavoro alla guida della squadra. Le voci sul possibile futuro in azzurro restano sullo sfondo, mentre De Laurentiis appare convinto che l’allenatore voglia proseguire il percorso iniziato con il club partenopeo.