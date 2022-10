Torna la fiera vintage in stile londinese: tanti stand, street food e musica dal vivo

Domenica 2 ottobre 2022, a Torre del Greco, torna Mercatorre, la fiera dedicata al modernariato, al collezionismo e all’artigianato. Dalle 10:00 alle 22:00 CoBar e Stecca apriranno le porte degli ex Molini Meridionali Marzoli per ospitare il grande market di respiro europeo, in stile londinese, in chiave vintage e retrò. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli appassionati del settore, giunto alla sua terza edizione.

Domenica 2 ottobre torna Mercatorre: la fiera del vintage

Un vero e proprio mercato aperto a tutti, tappa imperdibile per i cultori del vintage e dell’artigianato, che continua ad attirare giovani e famiglie del territorio e non solo. Collezionisti, hobbisti e artigiani, accompagnati da iniziative musicali e street food, metteranno a disposizioni dei visitatori un’ampia offerta di oggettistica, arredamento e abbigliamento, tutto rigorosamente in stile retrò.

Oltre agli immancabili collezionisti di vinili e oggettistica vintage questa edizione darà ampio spazio all’artigianato locale ospitando incisori del cammeo, produttori del settore tessile e della lavorazione del legno e delle pietre dure. La manifestazione si avvale, inoltre, della speciale partecipazione del progetto sociale Ciak si cuce, una linea di accessori in PVC, promossa dal gruppo interculturale della cooperativa Dedalus, nata dal riutilizzo sostenibile di manifesti pubblicitari di film o di altri prodotti.

Nel corso dell’intera giornata si esibiranno Dj e Live Band e ci sarà la possibilità di degustare pietanze tipiche con lo street food. Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli: sarà allestita un’area dedicata all’esterno per i bambini.

“Abbiamo a cuore la riconquista di spazi cittadini, l’animazione sociale e la convivialità. Per chi fosse interessato a partecipare ci contatti al più presto inviandoci un messaggio privato” – si legge sulla pagina Facebook del CoBar.