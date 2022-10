Coldplay, 86mila biglietti venduti in un’ora: Chris Martin desiderava cantare a Napoli

Il prossimo giugno a Napoli si terrà il concerto dei Coldplay, uno degli eventi più attesi dalla popolazione che, in poco tempo, ha fatto registrare il sold out per le due date in programma: sono 86 mila i biglietti venduti in meno di un’ora. Oggi sono stati presentati i due concerti previsti per il 21 e 22 giugno allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli da record per il concerto dei Coldplay

Napoli e Milano sono le uniche città italiane scelte per il tour mondiale dell’amata band. L’evento è stato accolto con entusiasmo dai cittadini e non solo: diversi fans del gruppo provenienti da altre città d’Italia ma anche dall’estero affolleranno lo stadio partenopeo per assistere allo spettacolo.

“Siamo veramente soddisfatti, è un segnale positivo. Napoli città della musica è anche grandi eventi ed è il riconoscimento internazionale che pochi giorni fa ci è stato assegnato. Da giugno siamo partiti con l’ufficio musica, abbiamo avuto un riconoscimento internazionale e ora abbiamo i Coldplay che verranno il prossimo giugno. Tutto è un trend positivo e questo ci rende anche coscienti di una responsabilità che abbiamo verso la città e il comparto” – ha commentato Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per musica e audiovisivo.

“E’ una vetrina, nella speranza che sia soltanto un primo segnale e che non si fermi qui. E’ importante anche il fatto che Napoli è stata scelta specificamente dalla band, in particolare da Chris Martin. Questo ci fa ben sperare che, essendo loro una delle band più iconiche del mondo, possano essere ambasciatori presso i loro colleghi, spingendoli a venire qui” – ha dichiarato Giuseppe Gomez Paloma, Promoter Fast Forward.

Una soddisfazione anche per il sindaco Gaetano Manfredi: “Ritorna la grande musica, i grandi eventi che a Napoli mancavano da molti anni. Un’ulteriore testimonianza della centralità della nostra città ma anche un’opportunità per la nostra economia e il turismo. Si tratta di decine di migliaia di persone che si spostano, vengono dall’Italia e dall’estero. Noi lavoreremo sempre più su questi grandi eventi in modo tale che Napoli possa essere piena tutto l’anno e questo significa economia, vita della città, opportunità di lavoro per tanti”.