Volo in mongolfiera sulla Reggia di Carditello: la Reale Delizia dei Borbone

Il Real Sito di Carditello da ammirare dall’alto in mongolfiera. Un’emozionante visita aerea ideata dalla Fondazione Real Sito di Carditello e Volare sull’Arte che si svolgerà domenica 6 novembre.

Volo in mongolfiera al Real Sito di Carditello

Saranno due le ascese a cui si potrà partecipare, una la mattina e l’altra nel pomeriggio. La prima ascesa è prevista dalle 9.30 alle 11.30 circa, il pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30 circa. La mongolfiera non è una giostra e sarà il pilota in comando a determinare la possibilità dell’ascesa: è importante ricordare infatti che le condizioni meteo condizionano l’attività, e gli orari possono quindi variare in base al vento. Da considerare la possibilità di annullamento nel corso della mattinata a causa di condizioni meteorologiche avverse. L’esperienza adatta a tutti.

Le tariffe

Le tariffe sono le seguenti: 15 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi dai 7 ai 12 anni, 5 euro per i bambini dai 3 ai 6 anni. Gratis fino a 3 anni di età.

La Reale Delizia dei Borbone

Inizialmente il sito fu riserva di caccia di Carlo di Borbone e allevamento di cavalli. Poi, nel 1787, per volontà di Ferdinando IV di Borbone, la Reggia di Carditello fu trasformata in una fattoria modello destinata alla coltivazione di grano e all’allevamento di pregiate razze equine e bovine.

Tuttavia, anche dopo la trasformazione in azienda agricola, la Reale Tenuta di Carditello continuò a fregiarsi del titolo di “Reale Delizia” continuando a offrire una piacevole permanenza ai reali e alla loro corte durante le non rare battute di caccia che vi si organizzavano.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Volo in mongolfiera al Real Sito di Carditello

Dove: via Carditello, 81050 San Tammaro (Caserta)

Quando: domenica 6 novembre 2022

Prezzo: 15 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi dai 7 ai 12 anni, 5 euro per i bambini dai 3 ai 6 anni. Gratis fino a 3 anni di età

