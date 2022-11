Fiera del Vintage e dell’Antiquariato, speciale edizione natalizia: oltre 250 stand

Sabato e domenica, 3 e 4 dicembre, all’A1Expo di San Marco Evangelista (Caserta) la Fiera del Vintage e il Salone dell’Antiquariato proietteranno gli ospiti in un percorso senza tempo con due speciali appuntamenti in uno. Si tratta di uno degli eventi più seguiti in Campania dal pubblico di appassionati del settore, pronto a sorprendere i visitatori con un’edizione natalizia senza precedenti.

A Caserta la Fiera del Vintage e il Salone dell’Antiquariato

Quella del 2022 sarà un’edizione speciale, caratterizzata dalle imminenti festività, con oltre 250 espositori provenienti da tutta Italia, 5 mila mq di area vintage, 1.500 mq di antiquariato, 15 postazioni food, 3 mila posti auto e 15 aree tematiche.

“Questa è probabilmente l’edizione più sentita sia per gli espositori che per i visitatori. Questi ultimi si troveranno catapultati all’interno di una calorosa atmosfera natalizia d’altri tempi e circondati di tanti spunti per i pensierini natalizi. Fiera del Vintage è ormai un fiore all’occhiello del polo fieristico, un evento cresciuto a dismisura che ci sta dando soddisfazioni enormi” – ha commentato Antimo Caturano, presidente dell’A1Expò.

“Anche il Salone dell’Antiquariato ha avuto un ragguardevole incremento consentendo un apporto valoriale di pregevole fattura. Proprio per questo ed altri motivi stiamo pensando, per il 2023, ad importanti ma significative migliorie. E’ ufficiale l’aggiunta della Fashion Vintage, un’area dedicata esclusivamente all’abbigliamento e agli accessori. Inoltre vogliamo allietare i visitatori con musica dal vivo, artisti di strada e street food” – ha concluso.

Abbigliamento, vinili, collezionismo, artigianato, giocattoli, oggettistica e accessori invaderanno gli spazi dell’A1Expò. Non mancherà l’area relax, beverage e food. Il biglietto di ingresso costa 2 euro.