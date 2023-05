Napoli Pizza Village, oltre 34 pizzerie e tanti ospiti. Da Angelina a Mr. Rain: i nomi

Dal 16 al 25 giugno la Mostra d’Oltremare ospiterà il Napoli Pizza Village 2023, il grande evento dedicato al piatto partenopeo per eccellenza con un programma ricco di iniziative ed ospiti: diversi i cantanti annunciati che prenderanno parte alla kermesse partenopea.

Napoli Pizza Village 2023, il programma: gli ospiti e i cantanti confermati

Il festival è stato presentato questa mattina alla stampa dagli organizzatori di Ormata Grandi Eventi e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Quest’anno si terrà in una nuova location: non sarà il lungomare napoletano a trasformarsi in un regno della pizza ma la Mostra d’Oltremare.

Torna il format delle scorse edizioni. Oltre agli stand dei più amati maestri pizzaioli, con oltre 34 pizzerie presenti, ci saranno diverse aree di intrattenimento per bambini e adulti, più uno spazio riservato agli incontri enogastronomici tematici con i principali attori del mondo della pizza, della ristorazione e dei media.

LEGGI ANCHE

Il Napoli Pizza Village si terrà alla Mostra d’Oltremare

Anche l’edizione 2023 sarà arricchita da un ampio cartellone musicale. Tra i nomi confermati spiccano quelli di Gigi D’Alessio, Angelina Mango, Wax, The Kolors, Mr. Rain, Sangiovanni, Sophie and the Giants, Claude, LDA, Aka 7even, Boro Boro, Aiello, Francesco Gabbani, Leo Gassmann ed altri artisti in via di definizione. RTL 102.5 seguirà l’evento attraverso i suoi studi mobili, trasmettendo due programmi in diretta giornaliera W l’Italia e Protagonisti.

Durante la kermesse, pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo saranno pronti a sfidarsi per decretare il vincitore del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo Trofeo Caputo. In più si terrà la seconda edizione del premio Napoli d’aMare, dedicato alla città partenopea e alle sue radici culturali.