Mostra virtuale su Monet, Van Gogh e Klimt: “immersi” nei quadri dei più grandi artisti

Arte Virtuale Experience arriva a Vico Equense: la grande mostra immersiva dal 28 luglio al 24 settembre animerà gli spazi del palazzo storico comunale per consentire ai visitatori di scoprire e immergersi a 360 gradi nei capolavori di tre grandi artisti che hanno influenzato il mondo dell’arte e della pittura: Monet, Van Gogh e Klimt.

Arte Virtuale Experience a Vico Equense: la mostra su Monet, Van Gogh e Klimt

La mostra, patrocinata dalla Città di Vico Equense, sarà aperta a tutti per ben due mesi, ospitando i capolavori di tre artisti intramontabili. Adulti e bambini potranno cimentarsi in una suggestiva passeggiata virtuale, in compagnia di una voce narrante, tra opere, abiti con raffigurazione di quadri e una zona speciale dedicata alla realtà virtuale.

Saranno allestite ben 10 postazioni con visore 3D per dare la possibilità agli ospiti di “entrare” nei quadri degli artisti e vivere, così, esperienze indimenticabili. Sembrerà quasi di essere catapultati all’interno delle meraviglie rese su tela da Klimt, Van Gogh e Monet. In base al biglietto acquistato sarà possibile accedere alla mostra di un singolo artista, visitarne 2 oppure tutte e 3.

Tra le opere iconiche presenti in mostra: Il Bacio e L’Albero della Vita di Klimt, I Girasoli e gli Autoritratti di Van Gogh, alcuni dei più grandi capolavori dell’Impressionismo di Monet. Materiali illustrativi ed esplicativi della mostra saranno posizionati negli spazi esterni ed interni.

“Con il programma di eventi di questa estate abbiamo dato un impulso decisivo alla creatività. La cultura, insieme al turismo, sono una risorsa primaria per l’economia del nostro territorio. In considerazione della grande ricchezza e vivacità di iniziative culturali innovative come questa mostra, abbiamo sostenuto l’iniziativa prestando un luogo incantevole come il nostro palazzo storico comunale” – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello.

Di seguito i prezzi dei biglietti:

n.1 artista: 7,00 €; 3,00 € per i soli residenti di Vico Equense;

n.2 artisti 11,00 €; 5,00 € per i soli residenti di Vico Equense;

n.3 artisti 14,00 €; 7,00 € per i soli residenti di Vico Equense.

La mostra è aperta tutti i giorni, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23; sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 23 con orario continuato.